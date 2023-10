Evakuierung aus Israel: Bundeswehr nutzt A400M aus Wunstorf Stand: 14.10.2023 22:30 Uhr Zwei Militärtransporter vom Typ A400M der Bundeswehr sind am Samstagabend vom Standort Wunstorf (Region Hannover) aus nach Tel Aviv geflogen. Sie sollen bereits am frühen Sonntagmorgen zurückkehren.

Mit den beiden Maschinen sollen deutsche Staatsbürger aus Israel ausgeflogen werden, wie das Verteidigungsministerium erklärte. Die erste landete am Samstagabend in Israel, wie die Nachrichtenagentur dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr. Die zweite machte eine Zwischenlandung auf Zypern. Ziel der Luftwaffe ist es unter anderem, einen "Hub" zu errichten - ein Drehkreuz für weitere Flüge. Schon für Sonntag wurde demnach ein weiterer Einsatz eines Luftwaffen-Fliegers vorbereitet.

Rückkehr mit bis zu 50 Menschen an Bord

Wolfgang Hellmich, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD im Bundestag, erklärte, beide Maschinen hätten Hilfsmaterial für Israel an Bord. Die Rückkehr der Maschinen mit bis zu 50 Menschen an Bord - auch Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit - wird nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios noch für diese Nacht erwartet. Sämtliche A400M der Luftwaffe sind am Standort Wunstorf (Region Hannover) beim Lufttransportgeschwader 62 stationiert.