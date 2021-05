Etliche Bauprojekte verzögern sich wegen Holzmangels Stand: 26.05.2021 14:30 Uhr Es macht sich Frust breit bei den Bauherren im Raum Hannover. Einige Bauvorhaben sind seit Monaten ins Stocken geraten, da es an Baustoff mangelt. Was geliefert wird, ist deutlich im Preis gestiegen.

In Stadthagen zum Beispiel warten Eltern schon lange auf den Bau der neuen Kita "Im Holzwinkel", doch der verschiebt sich immer wieder. Vor Mai 2022 werde das nichts, sagte eine Stadtsprecherin. Es mangele an Dachbalken. Und erst wenn die geliefert werden, könnten auch die Wandmodule aufgestellt werden. Doch Holz ist aktuell weltweit Mangelware.

Bauherren müssen sich gedulden

China und die USA kaufen den Baustoffmarkt leer, auf der anderen Seite kommt wenig Holz nach. Kanada fällt als wichtiger Holzlieferant teilweise aus, weil der Latschenkäfer Wald auf einer Fläche viermal so groß wie die Schweiz zerstört hat. "Zurzeit erleben wir die globalisierte Wirtschaft in Reinkultur", sagte Cornelia Höltkemeier von der Landesvereinigung Bauwirtschaft. Daran sei niemand Schuld, die Bauherren müssten sich gedulden.

Hannover: Weniger Baufirmen geben Angebote ab

Die Baustoffe, die noch in Deutschland landen, sind deutlich teurer geworden, Holz kostet teilweise doppelt so viel, der Preis für Dämmstoffe stieg um rund 25 Prozent. Darunter leiden vor allem öffentliche Bauprojekte, ob nun in Stadthagen oder auch in Neustadt am Rübenberge, wo sich der Baubeginn einer Sporthalle um mindestens zwei Monate verzögert. Die Stadt Hannover verzeichnet einen Rückgang an Angeboten, sobald neue Projekte ausgeschrieben werden: Die Baufirmen können nicht mehr gewährleisten, die Bauten rechtzeitig und im vorhergesehenen Kostenrahmen fertigzustellen, heißt es.

