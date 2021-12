Stand: 24.12.2021 09:25 Uhr Essen auf dem Herd brennt - Sieben leicht Verletzte in Celle

In Celle sind bei einem Küchenbrand sieben Menschen leicht verletzt worden. Der Polizei zufolge hatte am späten Donnerstagabend brennendes Essen auf dem Herd in einem Mehrfamilienhaus eine enorme Rauchentwicklung verursacht. Zwei Bewohnende der betroffenen Wohnung, drei Personen aus Nachbarwohnungen sowie zwei Einsatzkräfte kamen den Angaben zufolge wegen einer Rauchgasvergiftung vorübergehend ins Krankenhaus. Alle Leichtverletzten hätten jedoch schon nach kurzer Zeit wieder entlassen werden können, hieß es.

