Stand: 26.05.2021 09:07 Uhr Eschede: Ursache nach Brand in Suchthilfe-Einrichtung unklar

Ein zerstörtes Zimmer und ein komplett unbewohnbares Gebäude: In der Suchthilfe-Einrichtung Eschede-Weyhausen im Landkreis Celle hat es am Dienstag gebrannt. Die Ursache sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Brandermittler sollen herausfinden, was das Feuer ausgelöst hat. Die Beschäftigten der Suchthilfe-Stelle und die rund 20 Bewohnerinnen und Bewohner wurden nicht verletzt. Sie sind jetzt anderweitig untergebracht.

