"Es brodelt": Blindenverband fordert mehr Geld

Der Blinden- und Sehbehindertenverband in Niedersachsen fordert eine Erhöhung des Landesblindengeldes. "Die im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU in Niedersachsen vereinbarte Weiterentwicklung des Landesblindengeldes muss schnellstens umgesetzt werden", sagte Hans-Werner Lange, Geschäftsführer des Verbandes, am Dienstag. Bei den blinden Menschen in Niedersachsen gebe es kein Verständnis mehr dafür, dass die Anhebung auf 450 Euro immer wieder verzögert werde. Mit 375 Euro Blindengeld monatlich erhielten die rund 9.000 blinden Menschen in Niedersachsen sehr viel weniger Nachteilsausgleich als Betroffene in fast allen anderen Bundesländern, kritisierte der Verband. "Es brodelt in der Mitgliedschaft", sagte Lange. Zumal blinde Menschen in der Corona-Krise Ausgaben tätigen müssten, die Sehende nicht hätten.

Wie ergeht es Blinden in der Corona-Krise? Hallo Niedersachsen - 12.06.2020 19:30 Uhr Das Abstandhalten ist für Menschen ohne Sehvermögen besonders schwierig. Auch für Gerd Schwesig, der seit 32 Jahren blind ist, hat sich der Alltag durch Corona stark verändert.







