Stand: 18.01.2024 08:12 Uhr Erstmals Pop Award Niedersachsen in Hannover verliehen

In Hannover ist am Mittwochabend erstmals der Pop Award Niedersachsen verliehen worden. Die Sängerin Serpentin aus Hannover wurde von der Jury als "Künstlerin des Jahres" ausgezeichnet, sagte ein Sprecher von Musikland Niedersachsen. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert. Das SNNTG Festival, das in Sehnde in der Region Hannover stattfindet, bekam den Sonderpreis für Nachhaltigkeit. Die Veranstalter des Festivals setzen sich seit Jahren dafür ein, Müll zu vermeiden, zum Beispiel durch die Abgabe von übrig gebliebenen Lebensmitteln. In insgesamt neun Kategorien waren niedersächsische Popmusiker, Clubs und Festivals gegeneinander angetreten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.01.2024 | 06:30 Uhr