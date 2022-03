Erster Zug mit Geflüchteten ist auf dem Weg nach Laatzen Stand: 10.03.2022 11:59 Uhr Das bundesweit erste Drehkreuz für Geflüchtete aus der Ukraine, der Bahnhof Hannover Messe/Laatzen, nimmt den Betrieb auf. Der erste Sonderzug wird heute Mittag erwartet.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Hannover bestätigte dem NDR in Niedersachsen am Vormittag, dass der Zug den Bahnhof in Frankfurt (Oder) verlassen hat und um 13.36 Uhr am Messebahnhof in Laatzen erwartet wird. Am Morgen hatte es noch Unklarheit darüber gegeben, ob der erste Sonderzug heute oder erst morgen ankommt. Der Messebahnhof in Laatzen ist das bundesweit erste Drehkreuz für Geflüchtete aus der Ukraine. Dort sollen sie zunächst einmal versorgt, registriert und dann auf Kommunen in Niedersachsen und in ganz Deutschland verteilt werden.

Zahl der Menschen im Sonderzug unbekannt

Auf dem Messegelände stehen viele Hilfskräfte bereit, die sich um die Geflüchteten kümmern werden, darunter Betreuer, Sanitäter und ein Arzt. Auch für Essen ist gesorgt. Allerdings ist derzeit vieles noch unklar, wie Nadine Spangenberg vom DRK Hannover dem NDR in Niedersachsen sagte. So sei etwa noch nicht bekannt, wie viele Menschen sich in dem ersten Sonderzug befinden.

Erste Messehalle ist bereits voll belegt

Ebenso ist unklar, wie es nach der Ankunft der Menschen weitergeht. Eine Option ist, dass sie gleich in die nächsten Busse steigen, die sie dann weiter in andere Bundesländer bringen. Die andere wäre, dass sie erst einmal auf dem Messegelände in Hannover bleiben. Allerdings ist die Messehalle 27, in der eine Zeltstadt für knapp 1.200 Menschen aufgebaut wurde, bereits voll belegt. Die ersten 400 Menschen aus der Ukraine waren dort am Dienstagabend angekommen. Die Halle 13 wird noch für die Geflüchteten hergerichtet. Der Katastrophenschutz ist gerade dabei, für diese Halle Ehrenamtliche zu mobilisieren, die dort die Arbeit unterstützen. In der Halle 13 können sich die Geflüchteten auch registrieren lassen. Dafür hat die Landesaufnahmebehörde extra eine Außenstelle eingerichtet.

Täglich mehrere Hundert Geflüchtete aus Ukraine erwartet

Das Drehkreuz am Bahnhof Hannover Messe / Laatzen wurde in Absprache mit dem Bund eingerichtet. Es gehe vor allem auch darum, die Städte und Regionen im Osten Deutschlands zu entlasten, die keine Aufnahme-Kapazitäten mehr haben, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch bei einem Besuch auf dem Messegelände. Dort sind bereits seit Dienstagabend Geflüchtete in einer Halle untergebracht. "Es ist unsere zwingende humanitäre Pflicht, den Menschen aus der Ukraine schnell und unkompliziert Schutz zu bieten", sagte der Minister. Pistorius geht davon aus, dass Laatzen nicht das einzige Drehkreuz in Deutschland bleiben wird. Die Region Hannover stellt sich darauf ein, dass täglich mehrere Hundert Menschen den Messebahnhof erreichen werden. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) verwies darauf, dass der Bahnhof bereits in der Flüchtlingskrise 2015/16 als Drehkreuz gedient habe.

Messebahnhof Laatzen zentral gelegen mit guter Anbindung

Für den Standort als Drehkreuz sprechen mehrere Punkte: Der Bahnhof Hannover Messe/Laatzen ist zentral in Deutschland gelegen. Zudem verfügt er über eine Anbindung an den Hauptbahnhof Hannover, der ein bedeutendes Drehkreuz für den Bahnverkehr in Deutschland ist. Darüber hinaus liegt der Bahnhof Laatzen direkt am Messegelände, wo bereits eine Halle zur Aufnahme von Geflüchteten bereitsteht und die zweite nun hergerichtet wird.

Keine Auswirkungen auf Hannover Messe

Die für Ende Mai geplante Hannover Messe sowie die für Juni terminierte Messe Interschutz werden nach Angaben eines Sprechers der Deutsche Messe AG auf jeden Fall stattfinden. Dafür würden die Halle 13 sowie die Halle 27 benötigt. In der einen sind bereits Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht, die zweite wird gerade dafür hergerichtet. Es würden aber bereits alternative Möglichkeiten auf dem Gelände geprüft, sollten zu dem Zeitpunkt noch Kapazitäten für Geflüchtete benötigt werden, sagte der Sprecher dem NDR in Niedersachsen.

