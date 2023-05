Stand: 17.05.2023 16:57 Uhr Erster Roter Panda "Khusi" im Serengeti-Park angekommen

Erstmals lebt im Serengeti-Park Hodenhagen (Landkreis Heidekreis) ein Roter Panda. Das Weibchen mit dem Namen "Khusi" ist am Montagabend angekommen und hat am Dienstag bereits die Außenanlage seiner neuen Heimat erkundet. Nach einer kurzen Ruhephase im neuen Panda-Haus durfte das junge Weibchen dann die 220 Quadratmeter große Außenanlage kennenlernen. Wie der Park mitteilte, war "Khusi" zuerst noch etwas zögerlich, dann überwog aber die Neugierde und sie wagte sich nach draußen. Das Panda-Weibchen ist im Juni 2022 in einem Zoologischen Garten in Estepona (Spanien) geboren. Ihr Name "Khusi" ist Nepalesisch und bedeutet "Glücklichsein". Die International Union for Conservation of Nature (IUCN) stuft Rote Pandas als stark bedrohte Art ein. Ihr Wildbestand wird auf weniger als 10.000 Tiere geschätzt. Mit der Haltung der Roten Pandas ist der Serengeti-Park Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms EEP. In einigen Monaten soll "Khusi" einen männlichen Begleiter bekommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.05.2023 | 15:00 Uhr