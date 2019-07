Stand: 24.07.2019 13:48 Uhr

Erster Besuch bei der Truppe: AKK in Celle

Die neue Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will am Nachmittag ihren ersten Truppenbesuch absolvieren - das Ziel ist Celle. Dort wird die CDU-Chefin nach Bundeswehr-Angaben Soldatinnen und Soldaten treffen, um sich von ihnen unter anderem über die Ausbildung am Gewehr informieren zu lassen. In Celle ist das Feldwebel- und Unteroffiziersanwärterbataillon 2 stationiert. In mehreren Kompanien wird ein Drittel der Feldwebel- und Unteroffiziersanwärter des Heeres ausgebildet.

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer wird in Berlin vereidigt

Heute Mittag war die Verteidigungsministerin in Berlin vereidigt worden. Der Bundestag kam dafür in seiner Sommerpause zu einem Sondertreffen zusammen. Anschließend stellte Kramp-Karrenbauer ihre Pläne für die Verteidigungspolitik vor. In ihrer Regierungsansprache forderte sie mehr Geld: Die Finanzierung der Bundeswehr solle sich an der Wirtschaftsleistung orientieren.

Kommentar Schlechte Aussichten für Kramp-Karrenbauer Die Ernennung der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Bundesverteidigungsministerin kam überraschend - und ist riskant. Der NDR Info Wochenkommentar von Bettina Gaus. (21.07.2019) mehr 01:48 Niedersachsen 18.00 Bundeswehr stellt Ausbildungszentrum vor Niedersachsen 18.00 Auf dem Heeresflugplatz in Celle hat die Bundeswehr ihr neues Ausbildungs- und Übungszentrum "Luftbeweglichkeit" vorgestellt. Schwerpunkt war die Simulation von Einsatzszenarien. Video (01:48 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.07.2019 | 13:30 Uhr