Erste Städte in der Region Hannover planen Weihnachtsmärkte Stand: 08.09.2021 09:58 Uhr Im vergangenen Winter sind die Märkte wegen der Pandemie ausgefallen, doch nun sollen sie in Hannover, Hameln, Celle und Hildesheim wieder stattfinden - so zumindest die Pläne in den Städten.

In der Landeshauptstadt stehen schon rund 120 Betreiber von Weihnachtsmarktständen in den Startlöchern. Alles werde aber noch unter Vorbehalt geplant, heißt es von der Stadt. Auch im Umland wird an Konzepten für die Märkte gefeilt. Die Städte Hameln, Celle und Hildesheim planen derzeit im gleichen Umfang wie vor der Corona-Pandemie.

Videos 2 Min Kritik am Lüneburger Weihnachtsmarkt light Der abgespeckte Weihnachtsmarkt stand in der Kritik. Viele Besucher missachteten Corona-Regeln. (07.12.2020) 2 Min

Buden mit Abstand und Wartebereichen

Welche Regeln und Maßnahmen auf den Weihnachtsmärkten gelten sollen, werde laufend mit den Gesundheitsämtern abgestimmt, heißt es. In Hildesheim sollen die Stände zum Beispiel in größerem Abstand aufgestellt werden als sonst. Dazu ist geplant, Wartebereiche vor den Buden einzurichten. Auch sollen Kontakte erfasst werden. In Hameln wird überlegt, die Standgebühren zu senken, falls der Markt nur zu eingeschränkten Zeiten oder mit weniger Publikum stattfinden kann. Auch in Hannover gibt es den Vorschlag, den Standbetreibern die Hälfte der Gebühren zu erlassen, um die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie etwas abzufedern.

