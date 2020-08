Stand: 18.08.2020 10:49 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Erste Fälle bei Antisemitismus-Stelle gemeldet

Die Mitarbeiter der neuen Dokumentations- und Beratungstelle für Antisemitismus in Hannover sammeln seit vier Monaten Vorfälle in der Stadt. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet wurden den Mitarbeitern der Stelle bislang 15 Fälle gemeldet. Allerdings sei die Arbeit noch kaum bekannt, hieß es dort. Es meldeten sich Menschen jüdischen Glaubens, die im Alltag - beispielsweise im Supermarkt - tätlich angegriffen wurden. Die Mitarbeiter arbeiten eng mit den jüdischen Gemeinden in Hannover zusammen und suchen das Gespräch mit Vereinen. Außerdem beobachten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach eigenen Angaben vermehrt versteckten Antisemitismus auf den "Hygiene-Demos".

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Weitere Informationen NDR Info: Infoprogramm Seidler: "Antisemitismus ist salonfähiger geworden" NDR Info: Infoprogramm Ist Antisemitismus alltäglicher geworden? Ja, sagt Rebecca Seidler, Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover im Interview mit NDR Info. Sie wünscht sich mehr Zivilcourage. mehr NDR 1 Niedersachsen: Regional Hannover Volksverhetzung: Arzt soll Strafe zahlen NDR 1 Niedersachsen: Regional Hannover In Hannover soll ein 71 Jahre alter Allgemeinmediziner sechs Monatsgehälter Strafe zahlen. Er hatte laut Staatsanwaltschaft rechtsextreme Hetze verbreitet. mehr NDR 1 Niedersachsen: Aktuell Morddrohungen: Respekt und Solidarität für Levit NDR 1 Niedersachsen: Aktuell Angesichts der Drohungen gegen Igor Levit bekunden Politiker Solidarität mit dem Pianisten aus Hannover. Der Jüdische Landesverband fordert mehr Einsatz gegen Antisemitismus. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.08.2020 | 06:30 Uhr