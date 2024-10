Stand: 27.10.2024 13:15 Uhr Erpressung per E-Mail: Frau angeblich beim Masturbieren gefilmt

Eine 52-jährige Frau aus Stadthagen (Landkreis Schaumburg) ist Opfer eines versuchten Online-Betrugs geworden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erhielt die Frau am vergangenen Donnerstag eine E-Mail, die scheinbar von ihrem eigenen Mailaccount versandt wurde. "Ich bin professioneller Hacker und habe erfolgreich Ihr Betriebssystem gehackt", hieß es laut Polizei in der Nachricht. Eine unbekannte Person behauptete darin, vollen Zugriff auf das System der Frau zu haben. Zusätzlich sei ein Trojaner auf ihrem Computer installiert und angeblich Aufnahmen von ihr beim Masturbieren gemacht worden. Der Frau wurde ein Ultimatum von 50 Stunden gesetzt, um 1.350 Euro in Bitcoin zu überweisen. Statt der Forderung nachzukommen, wandte sich die Stadthägerin an die Polizei und meldete den Erpressungsversuch. Die Polizei geht davon aus, dass die Absender keine belastenden Aufnahmen besitzen. Betroffenen, die ähnliche Mails erhalten, empfiehlt die Polizei:



Bankkonten vorsorglich überprüfen

Passwörter vorsorglich ändern

