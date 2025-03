Eröffnung der Hannover Messe 2025 mit Bundeskanzler Scholz

Stand: 30.03.2025 15:47 Uhr

Am Sonntagabend wird um 18 Uhr die weltweit wichtigste Industrieschau in Hannover eröffnet. Es werden hochrangige Gäste aus Politik und Wirtschaft erwartet. Das Partnerland in diesem Jahr ist Kanada.