28.09.2020

Ernte: Große regionale Unterschiede durch Dürre

Die niedersächsische Landwirtschaftskammer hat am Montag in Hannover eine Bilanz der diesjährigen Ernte gezogen. Weil 2020 das dritte trockene Jahr in Folge war, seien die Ernteerträge regional sehr unterschiedlich gewesen, hieß es vonseiten der Kammer, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Zu wenig und ungleich verteilter Niederschlag hätten den Ackerbau und die Grünlandnutzung stark beeinträchtigt, erklärte der Präsident der Landwirtschaftskammer, Gerhard Schwetje. "Es fehlen je nach Standort zwischen 120 und 450 Liter Regen pro Quadratmeter."

Zweieinhalb Prozent weniger Getreide

Es hänge alles vom Wetter ab und in der Landwirtschaft sei ein umfassender Wandel erforderlich, betonte der Kammerpräsident. Auf den leichten Böden im Westen und Osten des Landes gab es demnach weniger Erträge, in Süd- und Südost-Niedersachsen sah es besser aus für die Getreidebauern. Insgesamt wurde rund 2,5 Prozent weniger Getreide geerntet als im Vorjahr. Auch die Ackerfläche nahm laut Kammer ab.

Kartoffeln: Biogas statt Pommes

Großen Einfluss auf die Ernte hatte und hat die Corona-Pandemie: Da Restaurants und Kantinen lange geschlossen waren, gab es beispielsweise ein Überangebot an Kartoffeln, die zu Pommes Frites verarbeitet werden können. Diese Kartoffeln landeten teilweise in Biogasanlagen, zum Teil wurden sie verfüttert. Speisekartoffeln dagegen verkauften sich gut, allerdings sanken die Preise.

Landwirtschaftskammer: Regionale Produkte werden beliebter

Beim Obst- und Gemüseanbau hatten die Landwirte zwar ebenfalls mit den Corona-Folgen zu kämpfen, konnten sich laut Landwirtschaftskammer aber dank guter Hygienekonzepte für Mitarbeiter sowie dank einheimischer Erntehelfer gut behaupten. Die Wertschätzung für regionale Produkte sei gestiegen, hieß es. Zudem gewinnen laut Schwetje die Herausforderungen durch den Klimawandel und der Naturschutz an Bedeutung. Die Landwirtschaftskammer setze bereits seit Jahren Natur- und Wasserschutzprojekte um.

