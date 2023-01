Ernst-August-Galerie: Erneut Brand in Tedi-Markt in Hannover Stand: 20.01.2023 16:07 Uhr Die Feuerwehr Hannover ist am Freitag zu einem Brand in einem Tedi-Markt im Untergeschoss der Ernst-August-Galerie ausgerückt. Zwei Mitarbeiter wurden bei Löschversuchen verletzt.

Laut Polizei und Feuerwehr war der Brand aus bislang ungeklärter Ursache gegen 9.30 Uhr in einem Regal des Marktes ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, hatte die Sprinkleranlage das Feuer gelöscht - der Laden sei stark verraucht gewesen. Zwei Angestellte erlitten bei dem Versuch, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, leichte Verletzungen. Der Haushaltswarenmarkt war zum Zeitpunkt des Brandes den Angaben zufolge noch nicht geöffnet. Die Schadenshöhe ist unklar. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Inneneinrichtung des Ladens aufgrund massiver Raucheinwirkung nicht mehr zu gebrauchen ist.

Polizei prüft möglichen Zusammenhang

Vor gut zwei Wochen war bei einem Brand in einer Tedi-Filiale in Hannover-Wülfel ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. In diesem Fall hatten Untersuchungen ergeben, dass der Brand absichtlich gelegt wurde, so die Polizei. Sie ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und prüft nach Angaben eines Sprechers einen möglichen Zusammenhang mit dem Brand in der Ernst-August-Galerie.

