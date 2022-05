Stand: 19.05.2022 07:38 Uhr Erneuter Granatenfund in Seelze - A2 gesperrt

In Seelze in der Region Hannover ist am Mittwochabend erneut eine Granate gesprengt worden. Zuvor war das Geschoss aus dem Zweiten Weltkrieg von Bauarbeitern am Klärwerk Gümmerwald in der Nähe der A2 entdeckt worden. Weil die Experten des Kampfmittelräumdienstes die Granate nicht entschärfen konnten, mussten für das kontrollierte Sprengen die A2 und die B441 für eine knappe Stunde gesperrt werden, teilt die Feuerwehr Seelze mit. Bereits am Dienstag hatten Sprengmeister eine Granate am Klärwerk gesprengt.

