Erneute ver.di-Warnstreiks bremsen vielerorts Nahverkehr aus Stand: 02.03.2023 16:15 Uhr

Zahlreiche Pendler, Schüler und Reisende haben am Donnerstag bei weiteren Warnstreiks in Niedersachsen mit teilweise großen Einschränkungen zurechtkommen müssen. Die Gewerkschaft ver.di hatte Beschäftigte von Nahverkehrsbetrieben in mehreren Städten und Kreisen zum erneuten Ausstand aufgerufen - Busse und Bahnen standen oft still oder fuhren nur mit deutlicher Verspätung. Vor allem in Lüneburg, Stade, in der Grafschaft Bentheim und im Landkreis Hameln-Pyrmont war Geduld gefragt. Entsprechende Aktionen gab es auch rund um Braunschweig und Salzgitter, in Stade, Verden und Hoya. Am Donnerstagnachmittag hieß es nach Gewerkschaftsangaben, dass rund 1.500 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt hätten.

ÖPNV wird am Freitag zum Stillstand kommen

Ver.di hatte am Donnerstag zunächst nur die Mitarbeitenden im Tarifbereich "Verkehrsbetriebe Niedersachsen" des Arbeitgeberverbandes Nahverkehr (AVN) zum Warnstreik aufgerufen. Die Verhandlungen laufen in einer anderen Tarifrunde, ähneln aber den Gewerkschaftsforderungen für den öffentlichen Dienst. Am Freitag soll der Warnstreik laut ver.di auf ÖPNV-Betriebe in Hannover, Braunschweig und Göttingen ausgeweitet werden. AVN-Beschäftigte werden nach ver.di-Angaben ihren eintägigen Warnstreik vom Donnerstag auf den Freitag ausdehnen und sich dem Ausstand der Kolleginnen und Kollegen des öffentlichen Dienstes anschließen. Für einige der Proteste kooperiert ver.di mit Aktivisten von "Fridays for Future", in Göttingen, Braunschweig und Hannover seien Aktionen in Vorbereitung. Es sei deshalb damit zu rechnen, dass große Teile des ÖPNV in Niedersachsen zum Stillstand kommen werden.

AVN-Beschäftigte sind laut ver.di in folgenden Städten und Regionen tätig:

Salzgitter

Bad Harzburg

Wolfenbüttel

Helmstedt

Goslar

Lüneburg und Umgebung

Stade

Cuxhaven

Buxtehude

Winsen (Luhe)

Hoya

Verden

Zeven

Grafschaft Bentheim

Hildesheim und Umgebung

Hameln-Pyrmont

Ver.di: Löhne von Fahrpersonal nicht wettbewerbsfähig

Ver.di fordert für das Fahrpersonal 3,50 Euro mehr Lohn pro Stunde. Damit soll verhindert werden, dass Fachkräfte zu besseren Konditionen in benachbarte Regionen in andere Bundesländer wechseln. Die aktuell ausgezahlten Löhne hält die Gewerkschaft für nicht wettbewerbsfähig. Das Fahrpersonal verdiene laut ver.di-Informationen aktuell zwischen 14 und 15 Euro pro Stunde.

Tarifstreit: Das fordern die Gewerkschaften

Ende vergangener Woche waren die Tarifparteien ohne Ergebnis aus den Verhandlungen gegangen. Die Gewerkschaften verlangen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat sowie eine Erhöhung der Ausbildungs- und Studienvergütungen und der Praktikantenentgelte um 200 Euro monatlich. Die kommunalen Arbeitgeberverbände hatten eine Entgelterhöhung um fünf Prozent in zwei Schritten, Einmalzahlungen im Wert von insgesamt 2.500 Euro und ein verbessertes Weihnachtsgeld angeboten. Ende März soll in Potsdam weiterverhandelt werden.

