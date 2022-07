Stand: 20.07.2022 09:48 Uhr Erneut retten Passanten einen Menschen vor Ertrinken

Erneut haben Badegäste einem Schwimmer das Leben gerettet - diesmal in Duingen im Kreis Hildesheim. Ein 66-Jähriger ging am Dienstag zum Schwimmen in den Bruchsee. Wenig später sahen andere Badegäste den Mann auf dem Wasser treiben, wie die Polizei in Alfeld am Mittwoch mitteilte. Mehrere Zeugen sprangen demnach ins Wasser und zogen den Mann an Land. Der 66-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Erst vor wenigen Tagen hatten mehrere Männer in Hannover eine junge Frau vor dem Ertrinken gerettet.

