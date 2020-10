Erneut Oldtimer in Hannover in Flammen aufgegangen Stand: 26.10.2020 16:48 Uhr Ein Feuer hat in Hannover erneut mehrere Oldtimer zerstört. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Feuerwehr brach der Brand am Sonntag in einer Tiefgarage im Stadtteil Südstadt aus.

Aufgrund des starken Rauches mussten die Einsatzkräfte demnach vier Häuser räumen. Die Flammen zerstörten drei Oldtimer - 20 weitere Fahrzeuge, die Betondecke und mehrere Stromkabel wurden beschädigt. Das komplette Gebäude wurde vom Strom genommen. Die betroffenen Anwohner kamen bei Verwandten oder Bekannten unter.

Fast 900.000 Euro Schaden

In den vergangenen Wochen hatten bereits mehrfach Oldtimer gebrannt - in der Südstadt und im Stadtteil Waldhausen. Die Polizei geht von absichtlich gelegten Bränden aus und prüft Zusammenhänge. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden mittlerweile auf fast 900.000 Euro. Hinweise auf die Täter gebe es bisher aber nicht, so eine Sprecherin.

Weitere Informationen Hannover: Zwei Autos brennen in Tiefgarage In Hannover ist am Freitagmorgen ein Feuer in einer Tiefgarage ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte sollen zwei Autos in Brand geraten sein. (18.09.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.10.2020 | 17:00 Uhr