Stand: 10.06.2021 12:44 Uhr Erneut Kontrollen gegen "Autoposer" in Hannover und Celle

Aufheulende Motoren, riskante Überholmanöver, übertriebene Geschwindigkeit: Die Polizei ist in Hannover und Celle erneut gegen sogenannte Autoposer vorgegangen. Bei den Kontrollen in der Landeshauptstadt haben die Beamten unter anderem einen Mercedes AMG beschlagnahmt. Außerdem kassierten sie einen Bentley und einen weiteren Mercedes ein, weil durch Umbauten die Betriebserlaubnis erloschen war. Gegen mehrere Fahrer leitete die Polizei Verfahren ein, weil sie zu schnell und zu laut unterwegs gewesen seien. Ein Auto, das mit Tempo 200 durch die Stadt raste, mussten die Beamten allerdings entkommen lassen, weil ein Verfolgen andere Autofahrer gefährdet hätte. In Celle schritt die Polizei ein, nachdem ein 21-Jähriger am Schlossplatz mit seinem PS-starken BMW "unnötigen Lärm" am späten Mittwochabend verursachte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.06.2021 | 13:30 Uhr