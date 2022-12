Stand: 28.12.2022 08:52 Uhr Ermittlungserfolg nach Serie von Autoaufbrüchen in Sarstedt

Nach zahlreichen Autoaufbrüchen in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) haben die Ermittler nun vier Verdächtige im Visier. Es handelt sich nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Jugendliche. Die Beschuldigten sind demnach zwischen sechzehn und siebzehn Jahre alt. Sie sollen im September fünfzehn Autos in der Nähe des Bahnhofs aufgebrochen haben. Außerdem stehen sie im Verdacht, in das das Gymnasium Sarstedt eingebrochen zu sein. Zeugen hätten sie erkannt, heißt es. Außerdem werteten die Ermittler Videomaterial aus. Die Staatsanwaltschaft hat Mitte Dezember die Wohnungen der jungen Tatverdächtigen durchsuchen lassen. Dabei stellten Beamte Handys sicher. Die Daten darauf werden jetzt ausgewertet.

