Ermittlungen gegen Autofahrer nach Unfall bei Autoshow in Hannover Stand: 22.07.2023 20:42 Uhr In Hannover sind am Samstagnachmittag bei einer Autoshow fünf Menschen teils schwer verletzt worden, als ein Auto sie erfasste. Eine Frau schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Gegen den 57 Jahre alten Fahrer des Wagens wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Bei dem Vorfall wurden nach neuesten Angaben der Polizei vom frühen Samstagabend insgesamt fünf Menschen verletzt - darunter eine 20-Jährige und eine 32-Jährige schwer. Der Zustand der 32-Jährigen sei zwischenzeitlich als lebensgefährlich eingestuft worden, sagte ein Polizeisprecher. Später sei die Frau dann außer Lebensgefahr gewesen. Zudem wurden drei weitere Männer im Alter von 20, 23 und 61 Jahren leicht verletzt.

Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser. Sie waren Besucher bei der Autoshow. Der Polizei zufolge war gegen 14.20 Uhr ein sogenanntes Showcar, ein Ford Mustang, in eine Menschenmenge gefahren.

Fahrer des Unfallautos wird vernommen

Der Fahrer des Fahrzeuges hatte einer Polizeisprecherin zufolge angegeben, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. "Wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defekts", sagte sie. "Das passt zu den Berichten der Augenzeugen." Der genaue Hergang und die Ursache müssten aber erst noch ermittelt werden. Feuerwehrsprecher Rainer Kunze sagte, bei dem Unfallort handelte es sich um eine "Vorführfläche", bei der sich das Showcar in Bewegung gesetzt habe - "offensichtlich nicht so, wie geplant", so Kunze. Dann sei das Auto in die Menschengruppe gefahren.

Ein Augenzeuge sagte gegenüber der "Bild": "Der dunkelgrüne Mustang fuhr vor der Bühne, wurde plötzlich schneller und drehte Richtung Zuschauer." Zeugen schilderten der Zeitung, wie Menschen von dem Auto erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden sein sollen.

Beamte des Verkehrsunfalldienstes der Polizei nahmen Untersuchungen auf. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt, der Fahrer zur Vernehmung auf eine Polizeiwache gebracht. Die Polizei sprach von einem "größeren Polizeieinsatz". Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben mit einem Löschzug, mehreren Notärzten und fünf Rettungswagen an. Auf dem Schützenplatz findet an diesem Wochenende die "Street Mag Show Hannover 2023" statt - nach Veranstalterangaben "Deutschlands größte American-Car- & Harley-Show".

Die Veranstaltung lief nach Angaben der Organisatoren weiter. Es sollte aber vorerst keine Show-Elemente geben, sagte Veranstalterin Anna Kuczora der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". "Das ist ein großer Schock. Ich bin immer noch sprachlos."

