Erlebnis- und Einkaufsmesse Infa 2023 startet heute in Hannover Stand: 14.10.2023 08:09 Uhr In Hannover beginnt heute die Infa, nach eigenen Angaben Deutschlands erfolgreichste Erlebnis- und Einkaufsmesse. Bis zum 22. Oktober sind über 550 Aussteller in sieben Themenwelten dabei.

Die Veranstalter versprechen ein größeres Show-, Unterhaltungs- und Informationsprogramm als im vergangenen Jahr. Zu den über 700 Ausstellern gebe es zudem auf insgesamt fünf Bühnen einen täglichen Mix aus Musik, Tanz, Talk & Show und dem Motto "Musik verbindet". Infa-Projektleiterin Klaudia Kohl: "Wir haben gegenüber dem Vorjahr knapp 30 Prozent mehr Firmen gewinnen können, die ihre Produkte auf der Infa vorstellen. Das ist in diesen nach wie vor sehr angespannten Zeiten ein toller Erfolg, über den wir uns sehr freuen." 2019 zeigten noch 1.400 Aussteller ihre Produkte und Ideen, 2022 waren es rund 550 Aussteller in sechs Messehallen, 95.000 Besucher wurden gezählt..

Acht verschiedene Themenwelten

Wie immer bei der Infa wird auch in diesem Jahr wieder eine Mischung aus Shopping, Unterhaltung und Information in verschiedenen Themenwelten angeboten:

Basar der Nationen: Hier gibt es Kunst und Accessoires aus aller Welt.

Bauen: Hier dreht sich alles um die Themen Bauen, Sanieren und Renovieren.

Lebensart: Hier gibt es besonders luxuriöse Produkte in den Bereichen Mode, Mobiliar, Kulinarik und Kunst.

Food Truck Plaza: Die Besucher können aus verschiedenen Burgerkreationen, asiatischen Leckerbissen, süßen Desserts und vielem mehr auswählen.

Christmas: Auf der nach Aussage des Veranstalters größten Weihnachtsmesse Deutschlands können Besucherinnen und Besucher Dekorationsartikel erwerben.

Markthalle: Hier können Besucherinnen und Besucher Spezialitäten aus aller Welt probieren, beim Life-Cooking zuschauen und sich über die neuesten Küchengeräte informieren.

Beauty & Wellness: Mode, Kosmetik, Taschen und Schmuck stehen im Mittelpunkt dieser Themenwelt.

Spiel & Spaß: Hier gibt es Action und Unterhaltung für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren.

Alles rund ums Baby bei "infalino"

Am ersten Infa-Wochenende finden Eltern bei der "infalino"-Babymesse so gut wie alles, was sie für ihr Kind brauchen, zum Beispiel Baby-Ausstattung und Bekleidung, Pflegeprodukte, Babyspielzeug, Babytragen und Tragerucksäcke. Außerdem stehen Experten und Expertinnen im infalino-Vortragsforum Rede und Antwort. Da geht es etwa um Themen wie Baby-Gesundheit, Unsicherheiten bei der Ernährung, Allergie-Fragen, Kinderkrankheiten oder Baby-Pflege.

Videos 2 Min Erlebnis- und Einkaufsmesse Infa in Hannover ist eröffnet Wegen der Corona-Pandemie musste sie zwei Jahre pausieren. Nun heißt es wieder: stöbern, kaufen, kosten. (15.10.2022) 2 Min

Manufakturen aus Norddeutschland bieten handgemachte Produkte an

Ein weiteres Wochenend-Special ist die "infa regional". Hier präsentieren norddeutsche Direktvermarkter und regionale Anbieter von heute bis Montag, 16. und von Freitag, 20. bis Sonntag, 22. Oktober, eine Mischung aus Informationen, Speisen & Getränken. Mehrere Manufakturen bieten ihre handgemachten Produkte an.

Plotten, Handlettering und Sticken in Workshops lernen

Am zweiten Wochenende findet zudem die Kreativmesse "infa kreativ" statt. Hier gibt es fast alles, was man für das Hobby braucht. In zahlreichen, meist kostenlosen Workshops können Besucher und Besucherinnen am Plotten, Handlettering, Sticken und anderen Techniken ausprobieren.

