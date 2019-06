Stand: 01.06.2019 15:15 Uhr

Flatterband-Erfinder Werner Sporleder ist tot

Unternehmer und Erfinder Werner Sporleder aus Hemmingen (Region Hannover) ist tot. Das teilte Sporleders Firma, der Baustellen-Absperr-Service (B.A.S.), auf seiner Webseite mit. "Mit großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied von einem herzensguten Menschen, unserem Firmengründer, Mentor und einer prägenden Persönlichkeit", heißt es dort, unterzeichnet von Tochter Heike. Sporleder starb bereits am 21. Mai. Er wurde 93 Jahre alt.

Erfinder des Flatterbandes und der Warnleuchte

Eine Leben für die Sicherheit: Seit über sechs Jahrzehnten erfindet Werner Sporleder Absicherungen für Baustellen. Der Film porträtiert den temperamentvollen Unternehmer.

Sein beinahe legendärer Ruf gründete sich auch auf mehrere Erfindungen - darunter das rot-weiße Flatterband sowie Unfall-Warnleuchten. Auf das Absperrband war Sporleder nach eigenen Angaben beim Aufhängen der Wäsche gekommen: Er brachte die zweifarbigen Kunststoffstreifen an einer Wäscheleine an - fertig war das Flatterband. Selbst im hohen Alter beschäftigte er sich noch mit dem Verkehr und seinen Problemen, etwa Staus. Die Firma B.A.S., gegründet in den 1950er-Jahren im hannoverschen Stadtteil Kleefeld, ist heute deutscher Marktführer beim Absichern von innerörtlichen Baustellen. Das Unternehmen betreut bis zu 3.000 Baustellen gleichzeitig. Heute arbeiten etwa 600 Angestellte für B.A.S.

