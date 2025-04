Erdreich abgesackt: Bahnstrecke Hannover-Bremen gesperrt Stand: 08.04.2025 10:47 Uhr Reisende auf zwei Verbindungen in Niedersachsen müssen sich auf Zugausfälle und längere Fahrzeiten einstellen. Zwischen Hannover und Bremen sowie zwischen Hannover und Berlin gibt es Einschränkungen.

Bis zum 28. April fahren zwischen Hannover und Bremen der Deutschen Bahn (DB) zufolge keine Direktverbindungen. Die Bahn empfiehlt Reisenden, über Hamburg-Harburg auszuweichen. Die Auswirkungen der Sperrung betreffen den Angaben zufolge sowohl den Regional-, den Fern- und den Güterverkehr. Unter anderem fallen die Züge RE 1 und RE 8 zwischen Hannover und Neustadt am Rübenberge aus. Die S-Bahn S 2 fällt zwischen Wunstorf und Nienburg/Weser aus. Grund für die Schäden seien Bauarbeiten der Landesstraßenbehörde für eine Umgehungsstraße, heißt es.

Bahndamm muss "aufwendig saniert werden"

Bei den Arbeiten für eine Umgehungsstraße wurde demnach die Bahnstrecke Hannover-Bremen am 10. März beschädigt: In Wunstorf (Region Hannover) sei das Erdreich abgesackt, so die Bahn. Nun müsse der Damm aufwendig saniert werden. Während dieser Arbeiten ist laut Deutscher Bahn zwischen Wunstorf, Poggenhagen und Neustadt am Rübenberge kein Zugverkehr möglich. Nach der Reparatur der Schäden am Bahndamm seien darüber hinaus abschließende Arbeiten an der Oberleitung erforderlich, die voraussichtlich bis Mitte Mai andauern. In dieser Zeit müsse die Streckengeschwindigkeit auf 70 Kilometer pro Stunde begrenzt werden.

Bahn rät: Vor Reiseantritt über Verbindung informieren

Im März war nach der Begutachtung der Bahnstrecke zwischen Wunstorf und Poggenhagen zunächst entschieden worden, dass auf etwa 300 Metern nur noch mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern in der Stunde gefahren werde. Das Unternehmen empfiehlt Fahrgästen, sich vor Reiseantritt auf bahn.de, im DB Navigator oder unter der Telefonnummer (030) 29 70 über die Verbindung zu informieren.

Einschränkungen auch auf Strecke Hannover-Berlin

Wer von Hannover oder Braunschweig mit dem IC oder ICE nach Berlin fahren will, muss nach Angaben der Deutschen Bahn seit Freitag wegen Umleitungen etwa 45 Minuten mehr einplanen. Auch halten die Züge in mehreren Städten nicht, in Niedersachsen wird Wolfsburg demnach vorerst nicht von Fernzügen angefahren. Es soll laut DB teilweise einen Ersatzhalt in Braunschweig geben. Grund sind den Angaben zufolge Bauarbeiten an Brücken und Oberleitungen. Dauern werden die Arbeiten laut DB voraussichtlich bis zum 14. April.

