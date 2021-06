Entwarnung: Beide Bomben in Hannover-Misburg entschärft Stand: 03.06.2021 21:40 Uhr In Hannover-Misburg sind am Donnerstag zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Etwa 15.000 Menschen in dem betroffenen Bereich mussten ihre Häuser verlassen.

Entwarnung um 21.35 Uhr: Der Kampfmittelräumdienst hat auch die zweite Fliegerbombe im hannoverschen Stadtteil Misburg unschädlich gemacht. Um 20.15 Uhr war zuvor die erste Bombe entschärft worden. Nach der Evakuierung können die Menschen nun nach und nach in ihre Häuser zurückkehren.

Notquartiere in Schulen eingerichtet

Für die Betroffenen hatte die Feuerwehr im Schulzentrum Misburg und in der IGS Roderbruch Notquartiere aufgebaut. Ein Sprecher der Feuerwehr lobte die Anwohner für ihre Kooperation. "Es gab keine Komplikationen", sagte er dem NDR Niedersachsen am Donnerstagnachmittag. Die Bewohner des Gebiets durften auch bei Verwandten oder Freunden unterkommen - dafür wurden die geltenden Corona-Kontaktbeschränkungen ausgesetzt.

Stadt informierte auf Internetseite und in sozialen Medien

Für Fragen war ein Bürgertelefon unter der Telefonnummer (0800) 7 31 31 31 geschaltet. Auch online informierte die Stadt Hannover auf ihrer Internetseite. In den Sozialen Medien gibt es Informationen über das Twitter-Profil der Feuerwehr Hannover @Feuerwehr_H unter dem Hashtag #hannbombe sowie auf der Facebookseite facebook.com/lhhannover. Nach Angaben der Feuerwehr waren etwa 800 Einsatzkräfte vor Ort - darunter auch Polizeibeamte und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen.

Misburg war Ziel alliierter Bomber

Erst im März war ein Blindgänger in Hannover-Misburg erfolgreich entschärft worden. Misburg und der benachbarte Stadtteil Anderten waren im Zweiten Weltkrieg wiederholt das Ziel der alliierten Luftstreitkräfte. In den Gebiet lagen mehrere rüstungsrelevante Industrieanlagen. Unter anderem wurde in den Raffinerien der Deurag-Nerag synthetischer Kraftstoff für die Wehrmacht produziert.

Downloads Von der Bombenentschärfung betroffene Straßen in Hannover In dem Gebiet in Misburg leben rund 15.000 Menschen. Ob eine Straße zum Evakuierungsgebiet gehört, sehen Sie hier. Download (253 KB)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.06.2021 | 13:30 Uhr