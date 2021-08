Enttäuschung nach Corona-Gipfel: Weil kündigt eigenen Weg an Stand: 11.08.2021 09:19 Uhr Der Ministerpräsident hat sich nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern enttäuscht gezeigt. Die Inzidenz bleibt einziges Kriterium für Corona-Maßnahmen. Weil will das in Niedersachsen ändern.

"Vom Prinzip her würde ich mir wirklich wünschen und hielte ich es für richtig, wenn der Bund und alle Länder diese Diskussion - 'Was ist eigentlich unter neuen Bedingungen der richtige Bewertungsmaßstab?' - gemeinsam führen", sagte Landeschef Stephan Weil (SPD) dem NDR in Niedersachsen. Seiner Ansicht nach müssten neben der Inzidenz Parameter wie Impffortschritt und Intensivbettenbelegung stärker berücksichtigt werden. Als Konsequenz werde das Land in den kommenden Tagen die unterschiedlichen Ansätze nebeneinanderlegen und überprüfen. "Es gibt eine Reihe von Ländern, die arbeiten mit Ampelsystemen, das werden wir für Niedersachsen prüfen - aber auch andere Varianten." Am Vormittag beantwortet der Chef der Staatskanzlei, Jörg Mielke, Fragen von Journalistinnen und Journalisten zu diesem und weiteren Auswirkungen des Bund-Länder-Gipfels. NDR.de überträgt die Pressekonferenz um 10 Uhr live.

Landeschef setzt weiter auf Impfen und Testen

Grundsätzlich liegt der Königsweg zur Beherrschung der Corona-Lage für Weil nach wie vor im Impfen und Testen. Besonders beim Impfen gebe es noch Luft nach oben. 85 Prozent der Bevölkerung in Niedersachsen könnten geimpft werden. Von den rund 15 Prozent, die nicht geimpft werden können, seien etwa elf Prozent Kinder, für die noch kein Impfstoff zugelassen ist. Da bisher lediglich die Hälfte aller Niedersachsen vollständigen Impfschutz habe, müsse die Impfkampagne weitergehen. Dazu müssten unter anderem auch die Unternehmen wieder verstärkt auf ihre Belegschaft zugehen und Impfungen anbieten, so Weil.

Ungeimpfte brauchen mehr Tests: Laut Weil vertretbar

Wer nicht geimpft werden wolle, solle seine Nicht-Infektion immer wieder bestätigen müssen, sagte Weil - auf eigene Kosten. Ab Oktober sollen die Corona-Tests - mit Ausnahmen - kostenpflichtig werden. Den Mehraufwand für Ungeimpfte halte er ausdrücklich für vertretbar. Bund und Länder haben sich zudem darauf verständigt, dass künftig eine erweiterte Testpflicht auf Basis der 3G-Regel bestehen soll - Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen. "Ich halte die 3G-Regel grundsätzlich für richtig und sinnvoll", so Weil. "Der Schutzstandard wird damit in besonders gefährdeten Bereichen - also dort, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen - deutlich erhöht."

Neue Verordnung kommt spätestens am 25. August

Die nächste Corona-Verordnung kündigte Weil am Dienstag für den 23. bis 25. August an. Bei den Richtwerten für die Maßnahmen biete diese bereits jetzt Spielraum, bei höheren Inzidenzen flexibel zu reagieren - etwa, wenn ein Anstieg auf einen Infektionsherd zurückzuführen sei. Angesichts der steigenden Zahl von Menschen, die durch Genesung oder Impfung immun seien, müssten nicht mehr alle roten Lampen angehen, wenn in einer Kommune der Inzidenzwert mal etwas höher sei.

