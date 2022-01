Stand: 06.01.2022 07:24 Uhr Entscheidung über Hannover Messe für Mitte Januar erwartet

Kann die weltgrößte Industriemesse wie geplant im April in Hannover stattfinden oder nicht? Diese Frage will die Deutsche Messe Mitte des Monats beantworten. Nach Angaben eines Sprechers führen die Organisatoren zurzeit intensive Gespräche mit den Ausstellern. In der Landeshauptstadt wurden bereits die Bodenbelagsmesse Domotex und die Landwirtschaftsmesse Agritechnica wegen der hohen Corona-Zahlen abgesagt. Nachdem die Hannover Messe 2020 wegen der Corona-Krise ausfiel, lief sie im Frühjahr 2021 digital - dass heißt, Aussteller präsentierten ihre Produkte online. Dies soll für dieses Jahr aber keine Option sein, hieß es.

