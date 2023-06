Stand: 28.06.2023 07:44 Uhr Entführung an Tankstelle: Täter fahren mit Opfer bis Halle

Ein 47-jähriger Mann ist in Langenhagen (Region Hannover) entführt worden. Wie die Polizei mitteilte, stiegen zwei Männer am helllichten Tag auf einem Tankstellengelände in den Wagen des Autofahrers. Sie zogen eine Schusswaffe, drängten den Mann auf die Rückbank und fuhren mit ihm und seinem Wagen in Richtung Osten. Bei Halle (Sachsen-Anhalt) steuerten sie das Fahrzeug auf eine Tankstelle an der Autobahn 14. Dort bemerkten die Kidnapper nach Angaben eines Polizeisprechers mehrere Bundeswehrangehörige und flüchteten zu Fuß. Den 47-Jährigen ließen sie äußerlich unverletzt im Wagen zurück. Ihr Motiv ist noch völlig unklar. Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitag, den 23. Juni. Von den Entführern fehlt seitdem jede Spur. Die Ermittler suchen nach Zeugen. Sie beschreiben die Männer als 25 bis 30 Jahre alt und von kräftiger Statur.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.06.2023 | 06:30 Uhr