Energiekrise: Land Niedersachsen will Verbrauch stark senken Stand: 01.08.2022 08:52 Uhr Niedersachsen will den Energieverbrauch in den rund 2.800 Gebäuden des Landes im Herbst und Winter deutlich senken. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) habe einen Vier-Punkte-Plan vorgelegt.

"Darin sind Maßnahmen benannt, die nicht nur das Klima schützen sollen, sondern die auch geeignet sind, mittelfristig den Energieverbrauch der Landesliegenschaften zu reduzieren", sagte ein Ministeriumssprecher der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Dazu gehöre die energetische Sanierung von Gebäuden und eine bessere Nutzung von Flächen. Dazu gehörten demnach unter anderem Sanierungsmaßnahmen bei der Justizvollzugsanstalt Hannover und der Polizeidirektion Hannover. Zudem soll es einen Leitfaden mit Energiespartipps am Arbeitsplatz für die Beschäftigen des Landes geben. Auch der Landtag will Energie bei Kühlung, Heizung und Beleuchtung sparen - so wird etwa während der parlamentarischen Sommerpause die Klimaanlage ausgeschaltet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.08.2022 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Energienetze Energie