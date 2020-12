Stand: 04.12.2020 07:20 Uhr Enercity dreht bei Trinkwasser an der Preisschraube

Der Preis für Trinkwasser in Hannover steigt im kommenden Jahr an. Das teilten die Stadtwerke Enercity mit, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Grund sei unter anderem ein klimabedingter Anstieg des Verbrauchs. Für einen Vier-Personen-Haushalt bedeute das zusätzliche Kosten von knapp sechs Euro im Monat. Außerdem kündigte das Unternehmen an, im Stadteil Stöcken bis 2025 ein Biomasse-Heizkraftwerk zu bauen. Die Kosten dafür werden auf 80 Millionen Euro beziffert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.12.2020 | 06:30 Uhr