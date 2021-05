Ende des Ramadan: Weil nimmt am Zuckerfest teil Stand: 15.05.2021 13:13 Uhr Auch in Niedersachsen begehen Muslime mit dem Zuckerfest das Ende des Fastenmonats Ramadan. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will heute digital am Fastenbrechen teilnehmen.

Auch die Migrationsbeauftragte der Landesregierung, Doris Schröder-Köpf (SPD), will zusammen mit Weil um 18 Uhr am Zuckerfest teilnehmen. Weil wünsche insbesondere den Kindern viel Freude dabei, teilte er mit - auch, wenn durch die Corona-Lage in diesem Jahr nur kleine Feiern möglich seien. Der Ramadan stehe für sozialen und kulturellen Austausch, Empathie und Mitgefühl, hieß es aus der Staatskanzlei.

Videos 3 Min Fastenmonat Ramadan startet wieder unter Corona-Bedingungen Für einige wenige ist das Beten in der Moschee möglich. Das gemeinsame Fastenbrechen wird vermisst. (14.04.2021) 3 Min

Trotz Corona besinnliche Zeit

Das Fest des Fastenbrechens dauert insgesamt drei Tage und endet heute. Doch in diesem Jahr ist vieles anders für Niedersachsens Muslime: Liebgewonnene Traditionen wie das gemeinsame Fastenbrechen in den Moscheen oder mit Nachbarn, aber auch Empfänge und Straßenveranstaltungen seien ausgefallen. Das berichtet der Vorsitzende des Landesverbandes der Muslime, Recep Bilgen. Trotzdem sei der Ramadan wieder eine besinnliche Zeit für die Musliminnen und Muslime gewesen. In Niedersachsen leben rund 250.000 bis 300.000 Menschen muslimischen Glaubens.

