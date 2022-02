Stand: 02.02.2022 07:43 Uhr Empelde: Polizei fahndet nach mindestens zwei Taxiräubern

Nach zwei Überfällen auf Taxifahrer in Ronnenberg in der Region Hannover sucht die Polizei Zeugen. Beide Taxifahrer waren innerhalb von drei Tagen im Stadtteil Empelde bedroht und ausgeraubt worden. Die erste Tat ereignete sich laut Polizei am Freitagabend, die zweite am Montagabend. Bei der zweiten Tat stiegen zwei Unbekannte an einer Taxihaltestelle ein und ließen sich zum Schulzentrum Empelde fahren. Dort ließ der Taxifahrer sie aussteigen und kurbelte das Fenster herunter, um das Geld entgegenzunehmen. Die Männer zückten ein Messer und eine Schusswaffe und verlangten Bargeld von dem Fahrer. Sie flohen mit der Beute. Ob ein Zusammenhang zu der Tat am Freitag besteht, werde derzeit geprüft, sagt die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.02.2022 | 06:30 Uhr