Empelde: Abkochgebot für Trinkwasser komplett aufgehoben

Alle Haushalte im Ronnenberger Stadtteil Empelde (Region Hannover) können das Trinkwasser wieder ohne Einschränkung nutzen. Das teilte der Versorger Enercity am Freitag mit. Das Gesundheitsamt habe das Abkochgebot für das komplette Gebiet aufgehoben, nachdem die Anforderungen der Trinkwasserverordnung erfüllt seien, hieß es. In den vergangenen Tagen waren laut Enercity die Rohre und Leitungen mit 2.000 Kubikmeter Frischwasser intensiv gespült und rund 130 Proben entnommen worden. Am Wochenende und in der kommenden Woche soll das Trinkwasser vorsorglich an relevanten Stellen erneut getestet werden. Unterdessen werde weiter nach der Ursache für die mikrobiologische Verunreinigung gesucht. Ursprünglich waren rund 3.000 Haushalte in Empelde-West betroffen. Sie mussten tagelang ihr Wasser abkochen.

