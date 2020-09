Stand: 19.09.2020 08:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Elze wählt neuen Bürgermeister - jetzt doch

Drei Kandidaten treten am Sonntag um die Nachfolge von Rolf Pfeiffer (SPD) als Bürgermeister von Elze (Landkreis Hildesheim) an. Wolfgang Schurmann (parteilos, auf Vorschlag der CDU), weiterhin Ulrich Bantelmann (UWE) sowie Andreas Baxmann (SPD). Insgesamt 7.337 Elzer sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Ingenieur, Anwalt oder Verwaltungsfachmann?

Baxmann ist 42 Jahre alt und arbeitet als Maschinenbau-Ingenieur. Er war einige Jahre Abgeordneter im Elzer Stadtrat. Dort traf er auch immer wieder auf Bantelmann, der ebenfalls seit Jahren im Rat sitzt. Bantelmann ist 59 Jahre alt und Rechtsanwalt. Schurmann sitzt bereits im Elzer Rathaus - er ist Leiter des Fachbereichs Innere Dienste, Bildung und Soziales. Der 54-Jährige ist Verwaltungsbetriebswirt von Beruf.

"Soll wie normale Wahl ablaufen"

Die Wahl musste aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden - zunächst war sie für den 28. Juni vorgesehen. "Wir führen eine Standard-Urnenwahl durch", sagte der Wahlleiter NDR.de im Vorfeld. Es werde natürlich darauf geachtet, dass die Abstandsregeln eingehalten werden und es in den Wahllokalen nicht zu voll wird. Aber: "Es soll wie eine normale Wahl ablaufen", so der Leiter weiter.

Termin für Stichwahl am 4. Oktober

Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Sollte am Sonntag kein Kandidat die erforderliche Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen, gibt es am 4. Oktober eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen. Das Ergebnis der Wahl gibt es am Sonntagabend auf dieser Seite.

