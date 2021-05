Stand: 31.05.2021 07:49 Uhr Elze: Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke - und stirbt

In Elze (Landkreis Hildsheim) ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 64-Jährige am Sonntagabend auf die B3 aufgefahren, wobei er aus noch ungeklärter Ursache in der Kurve von der Fahrbahn abkam und gegen eine Leitplanke prallte. Nach Angaben der Polizei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Die Auffahrt zur Bundesstraße war am Sonntagabend für mehrere Stunden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.05.2021 | 07:30 Uhr