Stand: 15.10.2022 12:28 Uhr Elze: Doppeldecker-Bus steht in Flammen

In Elze im Landkreis Hildesheim ist am Freitagabend ein Doppeldecker-Bus in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf ein Gebäude in der Nähe sowie auf eine Böschung konnten die Einsatzkräfte nach Angaben der Polizei verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt nach erster Schätzung in fünfstelliger Höhe, wie die Beamten weiter mitteilten. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

