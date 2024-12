Stand: 18.12.2024 09:55 Uhr Elfjähriges Mädchen zeigt Zivilcourage und hilft bedrohter Frau

Ein elfjähriges Mädchen, das einer bedrängten Frau beherzt seine Hilfe anbietet: Für ihre Zivilcourage ist Michelle Krome aus Seelze (Region Hannover) von der Polizei gelobt worden. Die Elfjährige war zu Fuß im Ort unterwegs, als sie einen heftigen Streit beobachtete. Ein Mann drängte eine Frau aus dem Auto, schrie sie an und bedrohte sie, berichtet die Polizei. Sofort habe sich Michelle Krome dazu entschlossen, der Frau ihre Hilfe anzubieten. Schließlich überzeugte sie die Angegriffene sogar, Anzeige zu erstatten. "Ein solches Verhalten und dann noch von einer Elfjährigen ist sehr lobenswert und vorbildlich", sagte Polizeikommissariatsleiter Ralf Hantke. Sie würde es immer wieder so machen, sagt Michelle Krome. Ihr Opa sei Polizist gewesen - deshalb wisse sie, dass man auch auf sich selbst achten müsse, wenn man anderen helfe. Dieses Wissen wird ihr voraussichtlich auch in Zukunft helfen: Nach dem Schulabschluss möchte Michelle selbst Polizistin werden.

