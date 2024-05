Stand: 14.05.2024 07:42 Uhr Elfjährige Schülerin von Auto erfasst und schwerst verletzt

Ein elfjähriges Mädchen ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Auetal (Landkreis Schaumburg) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war die Schülerin an einer Haltestelle im Ortsteil Escher aus einem Schulbus gestiegen, zusammen mit zwei weiteren Kindern. Anschließend wollte die Elfjährige die Landesstraße 439 überqueren. Dabei soll sie hinter dem Bus auf die Straße gelaufen sein und offenbar ein herannahendes Auto übersehen haben, so die Polizei. Die 19-jährige Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen. Ihr Wagen erfasste die Elfjährige. Ersthelfer reanimierten sie umgehend. Ein Rettungshubschrauber flog sie wenig später in ein Krankenhaus. Um den Unfall aufzuklären, sucht die Polizei nach Zeugen. Auch die Staatsanwaltschaft Bückeburg ermittelt.

