Stand: 09.02.2024 10:09 Uhr Ekelfund am Flughafen: Fleisch und Fisch ungekühlt in Koffern

Einen unappetitlichen Fund haben Zöllner am Flughafen Hannover gemacht. Zwei Koffer einer Reisenden aus Westafrika waren am vergangenen Freitag mit 40 Kilogramm Fisch und Fleisch vollgepackt - und das ungekühlt. Es sei zwar keine Seltenheit, dass Fleischprodukte im Gepäck von Reisenden gefunden werden. Aber in dieser Menge sei dies "ein außergewöhnlicher Fund" gewesen, sagte ein Sprecher des Zolls. Das Essen war nur lose in Alufolie und dünnen Plastiktüten verpackt. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Bakterien auf die Koffer übertragen wurden, wurden diese beschlagnahmt und vernichtet.

