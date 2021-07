Stand: 23.07.2021 07:16 Uhr Einzelhandel: Ver.di ruft zum Warnstreik auf

Die Gewerkschaft ver.di ruft Beschäftigte im Groß- und Einzelhandel in Teilen Niedersachsens heute zum Warnstreik auf. Beschäftigte in Celle, der Region Hannover und Bückeburg sind aufgerufen, die Arbeit niederzulegen - unter anderem bei H&M, Douglas, Ikea und Obi. Ab 10 Uhr wollen sie sich in der hannoverschen Innenstadt versammeln. Gerade Beschäftigte von Unternehmen, die unter der Corona-Krise gelitten haben, hätten finanzielle Einbußen hinnehmen müssen, so ver.di. Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einzelhandel unter anderem 4,5 Prozent mehr Geld.

