Stand: 27.10.2022 10:22 Uhr Einsturzgefährdete Stollen in Hannover: Arbeiten gehen voran

Die seit Monaten teilweise gesperrte Heisterbergallee in Hannovers Stadtteil Ahlem soll am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Nach Angaben der Stadt wurde ein darunter liegender einsturzgefährdeter Stollen erfolgreich verfüllt. In Hannover-Ahlem wurden wegen der Einsturzgefahr in den vergangenen Monaten nicht nur Straßen gesperrt. Zahlreiche Menschen mussten in dem betroffenen Gebiet wegen des brüchigen Untergrundes ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Bis das marode Schachtsystem komplett saniert ist, wird es noch Jahre dauern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.10.2022 | 08:30 Uhr