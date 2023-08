Stand: 07.08.2023 09:24 Uhr Einsatzfahrt mit Blaulicht: Polizeiwagen fährt Fußgänger an

In Hannover hat ein Streifenwagen einen Fußgänger angefahren. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Laut Polizei war das Auto am Samstagabend in der Nordstadt mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz, als der 35-jährige Fußgänger bei Grün eine Straße überqueren wollte. Der Polizei-Bulli erfasste den Fußgänger, der Mann kam danach leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Gegen den 26-jährigen Fahrer des Streifenwagens wird wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls ermittelt. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 109-1888 zu melden.

