Eine Bruchmeisterin - geht das? Diskussionen in Hannover Stand: 09.02.2022 15:17 Uhr Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay und Schützenchef Paul Eric Stolle wollen eine jahrhundertealte Tradition reformieren und das Bruchmeisteramt für Frauen öffnen. Dagegen regt sich Widerstand.

Seit mehr als 720 Jahren sorgen vier ehrenamtliche Bruchmeister auf dem Schützenfest in Hannover für Ordnung. Es ist ein Amt, das bislang allein Männern vorbehalten ist. Doch Traditionen lebten davon, dass sie mit der Zeit gehen, sagt Oberbürgermeister Onay (Grüne). Deswegen möchte er, dass es künftig auch Bruchmeisterinnen gibt. Hannover sei eine tolerante, weltoffene Stadt. Das Schützenfest und Schützenwesen solle für alle offen sein, sagt Onay. Unterstützung bei seinem Vorhaben erhält er von Schützenchef Stolle.

Ablehnung in Online-Petition

Nicht bei allen kommt das gut an. Kai Sander ist ehemaliger Bruchmeister. Der 28-Jährige hat eine Online-Petition gestartet, um das Bruchmeisteramt vor weiblicher Übernahme zu schützen. "Ich bin für Gleichberechtigung, keine Frage. Aber muss man wirklich jede Tradition brechen oder umarbeiten?", fragt Sander. "Seit über 700 Jahren waren es Herren, jetzt auf einmal eine Frau? Ich plädiere dafür, dass man es so belässt." Mehr als 400 Menschen haben seine Petition schon unterschrieben - und darunter seien auch Frauen, betont der ehemalige Bruchmeister.

Rat befasst sich Freitag mit dem Vorschlag

Onay hatte damit gerechnet, dass sein Vorschlag für Diskussionen sorgen würde, wie er sagt. Einige Argumente von Kritikerinnen und Kritikern, wonach Frauen vielleicht nicht für das Amt geeignet seien, lässt er nicht gelten. "Frauen können alles werden, insbesondere in Hannover - auch Bruchmeisterinnen", sagt Onay. Es gibt bereits eine Interessentin für das Amt: Meike Hilbeck, die Vorsitzende der hannoverschen Regionsfraktion aus Die Partei und Volt, ist Sportschützin. Am Freitag befasst sich der Verwaltungsrat der Stadt mit dem Thema.

Ein Stammtisch nur für Männer

Auch in anderen norddeutschen Städten war und ist das so eine Sache mit dem Brauchtum und der Gleichberechtigung: In Bremen konnten 2020 erstmals 30 Frauen am traditionellen Eiswettfest teilnehmen. Bei dem anderen großen Festessen in Bremen, dem Schaffermahl, sind Frauen auch erst seit 2015 regulär als Gäste zugelassen. Zur "Osnabrücker Mahlzeit" im Februar waren und sind seit Jahrzehnten allein Männer eingeladen. Eine vom Verkehrsverein Stadt und Landkreis Osnabrück (VVO) 2005 eingeführte, allein Frauen vorbehaltene Alternativ-Veranstaltung im Sommer erreichte nie die Größe des Männerstammtisches. In diesem Jahr nun bittet der Verein erstmals alle Geschlechter an einen Tisch: zu einer dritten, gemeinsamen Mahlzeit.

