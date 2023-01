Stand: 24.01.2023 10:26 Uhr Einbruchsserie in Wohnungen von Verreisten: Mann vor Gericht

Vor dem Landgericht Hannover muss sich seit Dienstag ein Mann verantworten, der unter anderem Schmuck im Wert von rund 14.000 Euro erbeutet haben soll. Der Angeklagte soll mit anderen bereits verurteilten Bandenmitgliedern in Wohnungen in und um Hannover und in der Wedemark eingebrochen sein, als die Bewohnerinnen und Bewohner im Urlaub waren. Die Bande soll gewusst haben, dass ihre Opfer vom Flughafen-Langenhagen aus in den Urlaub geflogen sind. Woher sie das wussten, ist noch unklar. Für den Prozess am Landgericht Hannover sind vier Verhandlungstage angesetzt.

