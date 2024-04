Einbruch in Schule: Landesweite Verzögerung bei Politik-Abitur Stand: 11.04.2024 11:14 Uhr Die Abiturientinnen und Abiturienten in Niedersachsen konnten ihre Klausuren im Fach Politik heute erst verspätet schreiben. Grund war laut Kultusministerium ein Einbruch an einer Schule in Goslar.

In der Nacht zu Donnerstag seien mehrere Räume in dem Gebäude durchsucht und ein Tresor mit den Prüfungsaufgaben geknackt worden, bestätigte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Theoretisch hätten Schülerinnen und Schüler die Aufgaben vorab einsehen können, sagte ein Ministeriumssprecher. Es habe daher sofort das Krisenmanagement eingegriffen.

Neue Abituraufgaben zum Download

Gegen 7.30 Uhr habe das Kultusministerium die Schulen über Probleme mit den heutigen Abituraufgaben informiert, so der Sprecher. Daraufhin seien die Aufgaben, die eigentlich für die Nachschreibtermine gedacht waren, hochgeladen worden. Vielerorts starteten die Klausuren daher mit großer Verspätung - an der KGS Schwarmstedt beispielsweise erst nach zwei Stunden.

Viele wollen Nachschreibtermin nutzen

Tjark Ommen, Schulleiter der KGS Schwarmstedt, kritisierte scharf, dass die Herausgabe der zweiten Klausur so lange gedauert habe. Während der ganzen Zeit hätten die Abiturientinnen und Abiturienten ungewiss an ihren Tischen warten müssen. "Eine solche Situation hatten wir noch nie", sagte der Schulleiter dem NDR Niedersachsen. Viele Schülerinnen und Schüler seien nach Hause gegangen, um den Nachschreibtermin am 8. Mai wahrzunehmen. Statt 30 haben in Schwarmstedt demnach nur fünf Abiturienten die Klausur geschrieben. Laut Kultusministerium ist es den Schulen selbst überlassen, ob sie die Prüfungen zeitversetzt schreiben oder einen Nachschreibtermin anberaumen.

"Belastende Situation" für Abiturientinnen und Abiturienten

Der Landesschülerrat äußerte zudem Kritik an der schlechten Kommunikation: An einigen Schulen seien die Aufgaben bereits ausgeteilt und dann wieder eingesammelt worden. "Besonders Leute, die von ADHS betroffen sind, haben durch eine geringe Konzentration jetzt einen weiteren Nachteil", teilte der Schülerrat mit.

