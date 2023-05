Stand: 07.05.2023 13:42 Uhr Einbrecher wohnt offenbar mehrere Tage in Wohnmobil

Ein Einbrecher hat im Seelzer Stadtteil Lohnde (Region Hannover) offenbar mehrere Tage in einem Wohnmobil gelebt, in das er zuvor gewaltsam eingedrungen war. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ertappte der Besitzer des Wohnmobils den ihm unbekannten Mann am Samstagnachmittag. Die Fensterscheibe des Camper-Vans sei eingeschlagen gewesen. Der Einbrecher habe zunächst zu Fuß die Flucht ergriffen. Der Polizei gelang es nach eignen Angaben aber bereits nach kurzer Verfolgungsjagd, bei der unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, den 47-Jährigen zu ergreifen. Bei seiner Festnahme habe der Mann einem Atemalkoholgehalt von drei Promille gehabt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft sei er nach seiner Ausnüchterung wieder auf freien Fuß gesetzt worden, so die Polizei Seelze.

