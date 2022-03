Stand: 21.03.2022 12:52 Uhr Einbrecher versucht, Bauhof zu bestehlen - und wird gefilmt

Ein Einbrecher hat versucht, Arbeitsgeräte von einem Bauhof in Nordstemmen zu stehlen - und wurde auf frischer Tat ertappt. Das berichtet die Polizei. Der 28-Jährige öffnete schnitt demnach zuvor ein Loch in den Zaun des Bauhofs und schlug danach das Fenster zu einer Lagerhalle ein. Dort sammelte er die offenbar hochwertigen Arbeitsgeräte ein und lagerte sie vor dem Fenster. Was der Mann nicht bemerkte: Eine Videokamera - direkt verbunden mit deiner Sicherheitsfirma - filmte alles. Die Polizei konnte den 28-Jährigen noch an Ort und Stelle festnehmen.

