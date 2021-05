Stand: 09.05.2021 15:07 Uhr Einbrecher stehlen 2.500 Test-Kits aus Corona-Testzentrum

Nach einem Einbruch in einem Corona-Testzentrum in Barsinghausen in der Region Hannover fahndet die Polizei nach den Tätern. Wie die Ermittler am Sonntag mitteilten, waren in der Nacht zu Sonnabend die Zugangstüren zu dem Testzentrum aufgebrochen worden. Die Täter stahlen unter anderem 2.500 Antigen-Schnelltests sowie Desinfektionsmittel, OP-Handschuhe und Schutzmasken. Ob die Teststation auf einem Supermarkt-Parkplatz in Barsinghausen am Montag wieder öffnen könne, sei unklar. Im Moment gebe es dort kein Inventar, um zu arbeiten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.05.2021 | 15:00 Uhr