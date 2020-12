Stand: 20.12.2020 18:22 Uhr Einbrecher nimmt Taxi - und landet bei der Polizei

In Hannover hat ein Taxifahrer einen mutmaßlichen Einbrecher und dessen Diebesgut direkt bei der Polizei abgeliefert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach bisherigen Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft lud der mutmaßliche Täter am Sonnabend zahlreiche Gegenstände in den Kofferraum des Taxis. Auf der Weiterfahrt bot der 41-Jährige dem Fahrer aus einem Einbruch stammenden Alkohol und Zigaretten an, um ihn damit zu bezahlen. Der Taxifahrer brachte seinen Fahrgast daraufhin zu einer Polizeidienststelle. Beim Überprüfen der Gegenstände im Kofferraum stellte sich heraus, dass sie aus einem Einbruch in ein Restaurant stammten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.12.2020 | 14:00 Uhr